Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren rapçi Uzi'nin El Chavo albümü erişim engeli aldı. Ünlü şarkıcının albümünün neden erişim engeli aldığı merak konusu oldu. Peki, Uzi El Chavo albümü neden erişim engeli aldı? Uzi El Chavo albümü neden görüntülenmiyor? Uzi El Chavo albümü neden engellendi? İşte detaylar...

2022 Spotify listelerinde en çok dinlenen şarkıcılardan olan Uzi'nin El Chavo albümü, erişim engeli aldı. Ünlü rapçinin hayranları tarafından El Chavo albümünün neden erişim engeli aldığı araştırılıyor. El Chavo albümünün neden görüntülenmediği merak konusu oldu. Peki, Uzi El Chavo albümü neden erişim engeli aldı? Uzi El Chavo albümü neden görüntülenmiyor? Uzi El Chavo albümü neden engellendi? Detaylar haberimizde...

UZİ EL CHAVO ALBÜMÜ NEDEN ERİŞİM ENGELİ ALDI?

Ünlü rapçi Uzi'nin El Chavo albümüne erişim engeli getirildi. Konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. El Chavo albümüne neden erişim getirildiği hakkında açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor. Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.