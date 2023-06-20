Uzi - Caney sözleri! Uzi - Caney şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Uzi'nin yeni şarkısı Caney, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uzi - Caney şarkı sözleri nelerdir? Uzi - Caney sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...
Uzi - Caney şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleriUzi, Ali Yılmaz ikilisine aittir. İşte tüm sözler...
UZİ - CANEY ŞARKI SÖZLERİ
- Uzi -
Yaktım kafayı yaktım tertemiz
Baktım geçmişe şimdi nerdeyiz
Başlangıç değil biten yerdeyiz
Biz görüşürüz değil dikkat et deriz
Madem en başından beri bahanen hazırdı neden yapmadın
Bazen dostumdun bazen ailem gibiydin canımdan yakın
***
Bu alem şahit dünya yansada dön diyemem
İstersin ben önleyemem bunu sana yazdığımı da söyleyemem valla üzgünüm
Bitanem
Ben süslü cümleler söyleyemem
Bilirsin serseriler bekliyoken
Kendi katilime geri dön diyemem, geçti zaman.
***
Sahiden nerdesin cane?
Ben savaşıyorum kansızlarla
Cidden sen nerdesin cane?
Ya da boşver böyle iyi cane
Cidden ciğerim yaney
Sahiden nerdesin cane?
Cidden sen nerdesin cane
Ya da boşver böyle iyi cane
***
- Azer Bülbül -
Attığım adımda izin var
Baktığım aynada yüzün var
Bu canımda gözün var
Nerdesin caney?
***
Yüreğimde sızın var
Hayatımda izin var
Nerdesin caney?
Ciğerim yaney
***
- Uzi -
Sahiden nerdesin cane?
Ben savaşıyorum kansızlarla
Cidden sen nerdesin cane?
Kaldım kurtar boşluklardan
Ya da boşver böyle iyi cane
Bıktım daha çok yüzsüzlerden ama
Cidden ciğerim yaney vuruldum sol yanımdan ey
***
Bıkmadın mı hiç sahtelikten korkulardan karakterinden
Seni gördüm Şeytanın Göz bebeginden
Dönmem kinimi özlemediğimden
Ölsem
Senle başladığım yolu tek bitiririm yine sana dönmem
Dünden razıyım farketmez o yüzden artık değilsin gündem benim için
***
- Azer Bülbül -
Attığım adımda izin var
Baktığım aynada yüzün var
Bu canımda gözün var
Nerdesin caney?
***
Yüreğimde sızın var
Hayatımda izin var
Nerdesin caney?
Ciğerim yaney