Uzi - Caney sözleri! Uzi - Caney şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Uzi'nin yeni şarkısı Caney, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uzi - Caney şarkı sözleri nelerdir? Uzi - Caney sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...

Uzi - Caney şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleriUzi, Ali Yılmaz ikilisine aittir. İşte tüm sözler...

UZİ - CANEY ŞARKI SÖZLERİ

- Uzi -

Yaktım kafayı yaktım tertemiz

Baktım geçmişe şimdi nerdeyiz

Başlangıç değil biten yerdeyiz

Biz görüşürüz değil dikkat et deriz

Madem en başından beri bahanen hazırdı neden yapmadın

Bazen dostumdun bazen ailem gibiydin canımdan yakın

***

Bu alem şahit dünya yansada dön diyemem

İstersin ben önleyemem bunu sana yazdığımı da söyleyemem valla üzgünüm

Bitanem

Ben süslü cümleler söyleyemem

Bilirsin serseriler bekliyoken

Kendi katilime geri dön diyemem, geçti zaman.

***

Sahiden nerdesin cane?

Ben savaşıyorum kansızlarla

Cidden sen nerdesin cane?

Ya da boşver böyle iyi cane

Cidden ciğerim yaney

Sahiden nerdesin cane?

Cidden sen nerdesin cane

Ya da boşver böyle iyi cane

***

- Azer Bülbül -

Attığım adımda izin var

Baktığım aynada yüzün var

Bu canımda gözün var

Nerdesin caney?

***

Yüreğimde sızın var

Hayatımda izin var

Nerdesin caney?

Ciğerim yaney

***

- Uzi -

Sahiden nerdesin cane?

Ben savaşıyorum kansızlarla

Cidden sen nerdesin cane?

Kaldım kurtar boşluklardan

Ya da boşver böyle iyi cane

Bıktım daha çok yüzsüzlerden ama

Cidden ciğerim yaney vuruldum sol yanımdan ey

***

Bıkmadın mı hiç sahtelikten korkulardan karakterinden

Seni gördüm Şeytanın Göz bebeginden

Dönmem kinimi özlemediğimden

Ölsem

Senle başladığım yolu tek bitiririm yine sana dönmem

Dünden razıyım farketmez o yüzden artık değilsin gündem benim için

***

- Azer Bülbül -

Attığım adımda izin var

Baktığım aynada yüzün var

Bu canımda gözün var

Nerdesin caney?

***

Yüreğimde sızın var

Hayatımda izin var

Nerdesin caney?

Ciğerim yaney