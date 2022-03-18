Uzi Arasan Da sözleri! Arasan Da şarkı sözleri - Uzi şarkı sözleri
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Uzi'nin yeni şarkısı Arasan Da geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Spotify, iTunes, Deezer gibi platformlarda da paylaşılan şarkı çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni aldı. Ardından Arasan Da adlı şarkının sözleri merak edildi. Peki, Uzi Arasan Da sözleri, Uzi Arasan Da şarkı sözleri nelerdir? Arasan Da rap şarkısı sözleri nedir?
Uzi Arasan Da sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Uzi Arasan Da sözleri! Arasan Da şarkı sözleri nelerdir? Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Uzi'nin yeni şarkısı Arasan Da'ya dair merak edilen tüm bilgiler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
UZİ ARASAN DA ŞARKI SÖZLERİ
Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç
Lütfen uzatma
Gülün yokmuş gibi yarın sanki yokmuş gibi
Ölüm tokmuş gibi karnın solmuş sanki çiçeklerin doluyosa iki cümle ile iki gözün
Nefretini yen dönceğin kapıda benim
Hayatımda yalnız olmak kalıcı tek çözüm
Ama şuan ihtiyacım olan para değil
Hayatımız dizi madem bu kaçıncı bölüm
Silahını *** çocuklarına çevir
Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım kadere inanırım elbet gelir
Çok yorgun düştüm
Bir gece karşımda belir
Gelme bana istediğimi verme
Derme çatma hayallerimize perde
Çektim yaşıyorum mutlu olduğumuz günlerde
Madem böyle olucaz o zaman hiç güvenme bana
Ve düştüm sana bi kez daha valla kaçar giderim birden bire
Kader sorarsa sana görmedin beni düşemem daha dilden dile
Büyüdüm dert ekledikçe izledim ve güldüm utandım iyice dur dedim be chavo büyüdün
Umarım seni beyazlar içinde görürüm
O zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm
Allah'ınız para ciğerlerim is ciğerlerim kara
Yanılmadım çünkü harbi güvenmedim sana
Umut değil lütfen artık silah verin bana gözlerim kara
Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım kadere inanırım elbet gelir
Çok yorgun düştüm
Bir gece karşımda belir
Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç
Lütfen uzatma