Uzi Arasan Da sözleri! Arasan Da şarkı sözleri - Uzi şarkı sözleri

Uzi Arasan Da sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Uzi Arasan Da sözleri! Arasan Da şarkı sözleri nelerdir? Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Uzi'nin yeni şarkısı Arasan Da'ya dair merak edilen tüm bilgiler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UZİ ARASAN DA ŞARKI SÖZLERİ

Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç

Lütfen uzatma

Gülün yokmuş gibi yarın sanki yokmuş gibi

Ölüm tokmuş gibi karnın solmuş sanki çiçeklerin doluyosa iki cümle ile iki gözün

Nefretini yen dönceğin kapıda benim

Hayatımda yalnız olmak kalıcı tek çözüm

Ama şuan ihtiyacım olan para değil

Hayatımız dizi madem bu kaçıncı bölüm

Silahını *** çocuklarına çevir

Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım kadere inanırım elbet gelir

Çok yorgun düştüm

Bir gece karşımda belir

Gelme bana istediğimi verme

Derme çatma hayallerimize perde

Çektim yaşıyorum mutlu olduğumuz günlerde

Madem böyle olucaz o zaman hiç güvenme bana

Ve düştüm sana bi kez daha valla kaçar giderim birden bire

Kader sorarsa sana görmedin beni düşemem daha dilden dile

Büyüdüm dert ekledikçe izledim ve güldüm utandım iyice dur dedim be chavo büyüdün

Umarım seni beyazlar içinde görürüm

O zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm

Allah'ınız para ciğerlerim is ciğerlerim kara

Yanılmadım çünkü harbi güvenmedim sana

Umut değil lütfen artık silah verin bana gözlerim kara

Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım kadere inanırım elbet gelir

Çok yorgun düştüm

Bir gece karşımda belir

Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç

Lütfen uzatma

Haberler.com - Gündem