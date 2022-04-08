Üzgün Sözler 2022: En üzücü, acı verici, damar sözler ve en üzgün olduğunuzu belirtecek sözler!

Üzgün Sözler haberimizde... Duygularınızı ifade etmek için doğru kelimelere veya cümlelere ihtiyaç duyuyorsanız, üzgün sözler, üzgün olduğunu belirten sözler sizlere yardımcı olabilir. Birçok ruh hali içerisine girebilen insan, kendini ifade etmek için bazen bazı cümlelere ihtiyaç duyar. Üzgün olduğumuzda sevgiliye, arkadaşa veya akrabaya üzgünlüğümüzü ifade ederken yararlanabileceğimiz Üzgün Sözler ve en üzücü, acı verici, damar sözler ve en üzgün olduğunuzu belirtecek sözler! Kısa üzgün sözleri ve uzun üzücü sözler...

ÜZGÜN SÖZLER

Yaşın değil yaşadıkların öğretir sana hayatı.

Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkar edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.

Sen Bir gülsün, Seni koklamak istedim, benim olmanı istedim, dikenlerinle hayatımı aldın canımı acıttın.

Üzülme, en azından herkesle hayal kurmaman gerektiğini öğrendin.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Siyahın En derin karanlıklarına kapattın beni elime bir acılı kalp verdin terk ettin yaşamayı aldın elimden hayatın güzelliklerini aldın kötülükleriyle bıraktın beni.

Ecelle sözlü kaderle nişanlıyız! Tesadüfen doğduk ama yaşamak zorundayız!

Öyle Büyümüş Ki İçimizdeki Yalnızlık; Sevilmeyi Beklerken, Beklemeyi Sevmişiz…

Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

Beni bırakıpta terk edenleri ne olursa olsun unutacağım. Aşkıma karşılık vermeyenleri bende onlar gibi bırakacağım.

Sevenler değer bilseydi eğer bu dünya cennet olurdu güzelim.

ÜZÜCÜ SÖZLER

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur.

O seni umursamazken sen herkese onu anlatırsın.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Kalbim seni unutacak kadar adiyse elleri. Onu parçalayacak kadar asildir.

Gözyaşlarımın sela"sı yok, kimin öldüğünü bilemezsin…

Elimde olmayan şeyler var, mesela ellerin.

Seni seviyorum diyenin aşkından şüphe et. Çünkü; Aşk sensiz ve dilsizdir.

Gözlerinde hayat bulur gözlerim hep seninle olmak ister kalbim.

Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.

Sana Akıttığım Göz Yaşlarım Ahirette Kul Hakkım Olsun Be Zalim...

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, aşıklar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.

İnsan, yarası yarasına denk geleni seviyor demek ki..

Ey sevgili sen nereden bileceksin ki her gece seni silahımın şarjörüne doldurup defalarca yüreğime sıktığımı. Söyle nereden bileceksin?

Üstüme gelme hayat .. Ne canımı yakacak kudrete sahipsin , ne kanımı akıtacak güce...Elinden geleni ardına koyma hayat .. Ben sana her türlü gülümserim..

KISA ÜZGÜN SÖZLER

Sevmek bazen insana acı verir.

Gözlerim artık hayata ölü bakıyor, sözlerim içimde dökülüyor kalbim ise atmayı unuttu..

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Aynı yastıkta olmasak da, aynı şehirdeyiz.

Ben Senin İçin Ölmeyi Değil Yaşamayı Göze Almışken Gittin Zalim.

Öpüşmenin aşk sanıldığı bu devirde yalnızlığımla gurur duyuyorum.

Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün yaşar ve beni o zaman anlarsın.

Neyine bağlandım ki bu kadar; Bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

Birini unutmak zorundaysanız bunu sindire sindire yapın çünkü aklın zamansız öldürdükleri yürekte amansız dirilir.

İnsanların arkasından konuşabilen üç kuruşluk insanlara bir tek sözüm var; Bozuk para daima ses çıkarır.

O gitti bir daha dönmez artık. Bilmez acı çektiğimi, bilmez onsuz hayallerde yaşadığımı, bilmez yüzümdeki gülücüklerin sahte olduğunu.

Önce sevdiğin terk eder seni ardından uykun. Sonra ne sevdiğin gelir ne uykun!

Şu dünyada iki tane kör gördüm biri biri seni sevipte görmeyen sen biride senden başkasını görmeyen ben.

Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada Kötülükten gayri?

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!

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