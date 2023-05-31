NASA'nın açıklamasının ardından uzaylılar gerçekten var mı sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından uzaylıların varlığı araştırılmaktadır. Peki, Uzaylılar gerçek mi? NASA uzaylı açıklaması nedir? Uzaylılar var mı? İşte detaylar...

Nasa'nın yaptığı açıklama sonrasında sosyal medyada uzaylılar kısa sürede gündeme geldi. Uzaylılar var mı sorusu kısa sürede çok sayıda araştırılmaya başlandı. Uzaylılar gerçekten var mı merak konusu oldu. Peki, Uzaylılar gerçek mi? NASA uzaylı açıklaması nedir? Uzaylılar var mı? Detaylar haberimizde...

NASA UZAYLI AÇIKLAMASI NEDİR?

'Tanımlanamayan Uçan Cisim' (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

RAPOR TEMMUZDA YAYINLANACAK

Reuters'ın haberine göre Nasa, Washington'daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumun odak noktası farklı bir zamana ve açıklamaya hazırlık. NASA'nın, genel bir rapor yayınlamadan önce son görüşmeleri yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.