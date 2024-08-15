Üye Girişi
Haberler

Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), Boeing mekiğinin arızalanması sonucu yaklaşık iki aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotunun gelecek yıla kadar uzay istasyonunda tutulup tutulmayacağına henüz karar vermediklerini açıkladı. Peki, uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı?

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR NE OLDU?

Nasa, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu.

Basın toplantısında konuşan Nasa'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu.

Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat'ta yapacağı sefere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.

Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi.

Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." dedi.

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Boeing Dünya NASA NASA Gündem Teknoloji Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi? CUMA HUTBESİ 16 Ağustos 2024 16 Ağustos Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi? 16 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi?
title