Uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin yolculuğunda hangisini yememiştir? (MasterChef Soru-Cevap Düellosu soruları)

Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Özel sorular sorulan Soru-Cevap oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, En çok coğrafi işaretli helvası olan ilimiz hangisidir (MasterChef Soru-Cevap Düellosu soruları)

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Sergen, Eren, Kıvanç

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 20120 tarihinde ise TV20'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20120'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

UZAYA İLK ÇIKAN İNSAN YURİ GAGARİN YOLCULUĞUNDA HANGİSİNİ YEMEMİŞTİR?