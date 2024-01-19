Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. Gezeravcı, ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna saatler kaldı. Uçuşun TSİ 00: 49'da gerçekleşti. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti. Peki, Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak?

UZAYA GİDEN TÜRK KAÇ GÜN KALACAK?

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.