İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" oldu. Uzaya giden ilk Türk ne zaman dönecek?

CANLI OLARAK YAYINLANDI

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

"BU ANI ATA'MIZIN SÖZÜYLE BAŞLATMAK İSTİYORUM"

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, " Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde oldu.

"UZUN ZAMANDIR BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu. Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.

UZAYA GİDEN İLK TÜRK NE ZAMAN DÖNECEK?

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.