TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Konuya ilişkin birçok açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TEKNOFEST'te gerçekleştirildi. Peki, Uzaya gidecek kişiler belli oldu mu? Uzaya gidecek kişiler kim, açıklandı mı?

Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Böylece bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Uzaya gidecek kişiler belli oldu mu? Sorusu da yanıt buldu. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Bu görevi onlar üstlenecek. 14 gün kalacaklar" dedi. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Bu görevi onlar üstlenecek. 14 gün kalacaklar" dedi.

UZAYA GİDECEK KİŞİLER BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir. 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi." Dedi.

Kürsüye gelen 2 ismi tanıtan Erdoğan, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever." ifadelerini kullandı.