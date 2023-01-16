2017 yapımı Yönetmenliğini Morten Tyldum'un üstlendiği "Uzay Yolcuları "filimi beyazperde 'den sonra bu kez de Televizyonda izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucularındaki Starlord'u canlandıran Chris Pratt'ın yer aldığı filme izleyicilerin ilgisi büyük. Peki, Uzay Yolcuları filiminin konusu nedir? Uzay Yolcuları filiminin oyuncuları kimler? Uzay Yolcuları filimi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucularındaki Starlord'u canlandıran Chris Pratt'ın yer aldığı filminin yönetmenliğinde Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum yapmakta 2017 yapımı filim beyazperde den sonra izleyicilerinin karşısına yeniden çıkmak için hazırlanıyor. Peki, Uzay Yolcuları filimi nin konusu nedir? Uzay Yolcuları filiminin oyuncuları kimler? Uzay Yolcuları filimi ne zaman ,saat kaçta? Uzay Yolcuları filimin hangi kanala yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UZAY YOLCULARI FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıldız gemisi Avalon, derin uyku bölmelerinde 5.000 kolonist ve 258 mürettebatı taşıyan bir uyuyan gemidir ve 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Yolcular ve tüm mürettebat sibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır. Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

UZAY YOLCULARI FİLİMİ HNGİ KANALKDAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen'ın olduğu 2017 yapımı aksiyon türü "Uzay Yolcuları" filmi bu akşamı Kanal D'de ekranlarına saat 20.00 da izleyicileriyle buluşacak.

UZAY YOLCULARI FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen'ın olduğu 2017 yapımı aksiyon türü "Uzay Yolcuları" filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: