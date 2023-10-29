Uzay mekikleri ve diğer uzay araçları, uzay kirliliğine katkıda bulunur mu sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uzay mekiği uzay kirliliğine neden olur mu? İşte detaylar…

Uzay mekiği uzay kirliliğine neden olur mu?

Uzay kirliliği, Dünya yörüngesinde ve uzayda bulunan büyük ve küçük nesnelerin (uydu enkazı, eski roket aşamaları, mikrometeoroidler, vs.) birikmesi sonucu oluşan bir sorundur. Peki, Uzay mekiği uzay kirliliğine neden olur mu? İşte detaylar…

UZAY MEKİĞİ UZAY KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUR MU?

Uzay mekikleri, uzaya fırlatılırken bu tür nesneleri taşırlar ve uzaya yerleştirirler. Ayrıca, uzay mekikleri ve diğer uzay araçları fırlatma ve iniş sırasında atmosferde gazlar ve kimyasal atıklar bırakabilirler.

Uzay kirliliği ciddi bir sorun olabilir çünkü uzaydaki yörüngeye terk edilen nesneler, diğer uzay araçları için tehlikeli olabilir. Çarpışma riski yüksektir, bu da aktif uydular ve uzay istasyonları için büyük bir tehdit oluşturabilir. Ayrıca, uzay kirliliği Dünya'ya dönüşte de tehlikeli olabilir, çünkü bu nesneler atmosferde yanarak veya düşerek Dünya'ya zarar verebilir.

Bu nedenle uzay ajansları ve uzay endüstrisi, uzay kirliliğini azaltmak için çeşitli önlemler almaktadır. Uzay araçlarının emekli edilmesi ve kontrollü şekilde atmosfere girişleri sağlanarak uzay kirliliği azaltılabilir. Ayrıca, gelecekte uzayda faaliyet gösterecek olanlar, uzay kirliliğini en aza indirmek için daha çevreci uydular ve roketler geliştirmeye çalışmaktadırlar.