Uzay Heparı kimdir? Uzay Heparı ne zaman öldü? Uzay Heparı nasıl, neden öldü?

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UZAY HEPARI KİMDİR?

Rony Uzay Heparı24 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da doğmuş,31 Mayıs 1994 yılında Bakırköy, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk müzisyen, besteci, aranjör ve oyuncudur. Yayla ve Eti Heparı'nın oğludur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.[1] Mezun olmasının ardından çeşitli gruplarla çalıştı ancak klasik piyano eğitimi aldığı için gruplara ayak uyduramayıp atıldı. Ardından bu olaylar yaşanınca hırslanan Heparı, Garo Mafyan ile birlikte çalışıp o zamanın gerektirdiği gibi Keyboard klavye eğitimi aldı.Ardından 1989 tarihli Zuhal Olcay'ın "Küçük Bir Öykü Bu" başlıklı albümünde piyano çalarak profesyonel müziğe adım attı. 1990 Eurovision Türkiye elemelerine katılan bir orkestrada klavye çaldı. 1990 yılında bu kez "İki Çift Laf" başlığını taşıyan albümünde Zuhal Olcay ile çalıştı. Ertesi yıl Akrep Nalan'ın "Dağ Çiçeği" albümünde piyano çaldı. Erol Evgin'in "Erol Evgin ile Yeniden" albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yaptı. 1991 yılında Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" başlığıyla yayımlanan ikinci albümündeki "Serserim Benim" ve "Karanfil" isimli şarkılarının bestelerini yaptı. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazmıştı. Heparı'nın Aksu ile müzik üzerine yaptığı ortak çalışmalar sonraki yıllarda da devam etti. 1992'de Sertab Erener'in ilk albümü olan "Sakin Ol!" albümündeki çoğu şarkının düzenlemesini yapan Heparı, üç şarkıyı da Sezen Aksu ile beraber yazdı. 1993'te ise ikili bu sefer Levent Yüksel'in ilk albümü Med Cezir'e imzasını attı. Aksu ve Heparı, bu albümde "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Kadınım" şarkılarını bestelediler.

Eylül 1993'te Uzay Heparı, bu sefer Sezen Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde çalıştı. 12 şarkıdan sekizinin düzenlemesini yaptı. "Masum Değiliz" ve "Adem Olan Anlar" şarkılarının bestelerini yaptı. Heparı, Aksu'nun sahne çalışmalarında da kendisine eşlik etti. 1994'te Aksu'nun yurtdışında çıkan Sude single'ında şarkıya yeni bir remix yaptı. 1994 yılında Nükhet Duru'nun kendi adını taşıyan albümüne düzenlemeler yaptı. Ölmeden önce Sertab Erener'in Lâ'l albümü ve Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü "Kınalı Bebek"te yer alacak şarkıların düzenlemelerini yapıyordu. Heparı, Demet'in albümünde ilk kez Şehrazat ile çalıştı, son olarak Şehrazat'ın sözlerini yazdığı "Kınalı Bebek" ve "Biçare" şarkılarının müziklerini yapmıştı. İki albüm de Heparı'nın ölümünden sonra yayımlandı. Uzay Heparı, 1992'de Sertab Erener'in "Sakin Ol" ve 1993'te Orhan Atasoy'un "Gemiler" kliplerinde kısa roller aldı. 1993 yılında Heparı'ya Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Gece Melek ve Bizim Çocuklar" filminin başrolü, başrol oyuncusu Hüseyin Karşın'ın hastalanması üzerine rol Uzay Heparı'ya teklif edildi. Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Heparı'nın başrolde oynadığı filmin çekimleri Kasım 1993'te başladı. Heparı için film çekiminden sonra dublaj kullanıldı, film 1994 yılının Nisan ayında gösterime girdi. Uzay Heparı, Kasım 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi.[2] Heparı'nın öldüğü sırada hamile olan Zeynep Tunuslu, 5 Ocak 1995'te oğulları Uzay Kanat Heparı'yı dünyaya getirdi. Uzay Heparı'nın kazası eşi Zeynep Tunuslu'nun hamile olduğunu söylediğinin ertesi günü olmuştur.

UZAY HEPARI NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

20 Mayıs 1994 tarihinde, Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışmaktayken, kısa süre önce aldığı motosikleti ile Etiler Koç Köprüsü üzerinde Küfe Bar'daki programına gitmekte olan Demet Akbağ'ın arızalanan arabasına çarptı ve boynu kırılarak ağır yaralandı.[3] İstanbul International Hospital'de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde saat 10:50'de hayatını kaybetti. 1 Haziran'da Teşvikiye Camii'nden kaldırılan naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 1995 yılında yayınlanan Candan Erçetin'in ilk albümündeki "Daha" isimli şarkı Mete Özgencil tarafından Uzay Heparı'ya yazılmış ve şarkı Sezen Aksu tarafından bestelenmiştir. Bir yıl sonra çıkan Levent Yüksel'in ikinci albümünde yer alan "Yas" adlı şarkıyı ise Sezen Aksu, Uzay Heparı'nın ölümünün ardından yazdı. 1996 yılında Zeynep Tunuslu'nun Uzay Heparı ile tanışmasını, evliliğini, hastanede geçirdiği ve Uzay Heparı'dan sonra yaşadığı günleri ve oğlu Uzay Kanat Heparı'nın doğumuna kadar geçen süreyi anlattığı "Mavi..., Melekler ve Sen" isimli kitabı yayımlandı. Anısına 2008 yılında "Uzay Heparı - Sonsuza" başlıklı albüm yayımlandı.