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Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek?

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Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında Uzay aracı nereden fırlatılacak? Sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor ve dikkat çekiyor. Peki, Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek?

Uzay aracı nereden fırlatılacak? Sorusu, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak olması nedeniyle araştırma konusu haline geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya görevinde başarılar diledi. Peki, Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek?

UZAY ARACI NEREDEN FIRLATILACAK?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

ALPER GEZERAVCI UÇUŞU SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE KADAR KALACAK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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