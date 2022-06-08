Uzan Ajansı Başkanı kim? Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı dikkatleri çeken Serdar Hüseyin Yıldırım hakkında araştırmalar yapılıyor. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Serdar Hüseyin Yıldırım kaç yaşında, nereli? Serdar Hüseyin Yıldırım hayatı ve biyografisi!

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

Yönetim Kurulu ve Ajans Başkanı

7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Türkiye Uzay Ajansının birinci başkanı olarak atanmıştır. Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde başlayan Sayın Yıldırım Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında yaptı. Kadir Has Üniversitesinde hava yolu işletmeciliği dersleri verdi. Çeşitli hava yolu şirketlerinde proje danışmanlığı ve yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük yapan Yıldırım, son olarak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü göreini yürüttü.

Haberler.com - Gündem