Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı ve yüz yüze eğitim olacak mı soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı okullara ara verildi. Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı ve yüz yüze eğitim olacak mı merak ediliyor. Peki, Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Çok sayıda hasar alan binaların ardından eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı ve yüz yüze eğitim olacak mı merak ediliyor. Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı ve yüz yüze eğitim olacak mı soruları gündeme geliyor. Uzaktan eğitim iptal mi, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

UZAKTAN EĞİTİM İPTAL Mİ?

Depremler nedeniyle üniversitelerde de uzaktan eğitime geçildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.