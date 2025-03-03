Uzak Şehir yeni bölüm yok mu? Uzak Şehir bu akşam var mı?

Uzak Şehir yeni bölüm var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir dizisi, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? 3 Mart 2025 Pazartesi günü Uzak Şehir bu akşam var mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM YOK MU?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir, her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut'la bir olan Ecmel, Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar.Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahin'in Cihan'a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin'deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine'den gelecek olan tehlikeden habersizdir.