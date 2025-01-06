Bu akşam Uzak Şehir yok mu, neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam Uzak Şehir yok mu, neden yok? Son dönemlerin dikkat çeken dizilerinden biri olan "Uzak Şehir", yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak bu akşam "Uzak Şehir" dizisinin yayın akışında yer almaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyiciler "Bu akşam Uzak Şehir yok mu?" sorusuna yanıt ararken, dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklamalar gündeme geldi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin 9. bölümü 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Uzak Şehir 8.bölüm

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR YOK MU?

Yılbaşı sebebiyle pek çok dizi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmedi.

Uzak Şehir 8.bölüm

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ