Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı! Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Uzak Şehir son bölümde neler oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Kanal D'nin reyting rekoru kıran yeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi akşamı yayınlanıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde neler olduğunu araştırıyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alya'nın, Sadakat Hanım'ın teklifini reddetmesi üzerine konakta oğlu Cihan Deniz'le beraber kalması artık mümkün değildir. Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyecek ve oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu deneyecektir. Bunun üzerine bir avukatla görüşür. Avukat, Alya'nın Cihan'ı vurduğunu öğrenince müvekkilini uyarır. Eğer Albora Ailesi şikayetçi olursa Alya'yı kurtarmak çok da kolay olmayacaktır.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?Uzak Şehir 4.bölüm

Cihan Albora, İzzet'e yaptıklarının hesabını sorarken, İzzet'in Boran'dan kalan emaneti kendisine vermesi işlerin rengini değiştirir.Boran'ın bir vasiyeti vardır. Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında bir karar vermek zorundadır.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?Uzak Şehir 4.bölüm

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
img

Süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.