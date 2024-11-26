Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Uzak Şehir son bölümde neler oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. Kanal D'nin reyting rekoru kıran yeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi akşamı yayınlanıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde neler olduğunu araştırıyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alya'nın, Sadakat Hanım'ın teklifini reddetmesi üzerine konakta oğlu Cihan Deniz'le beraber kalması artık mümkün değildir. Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyecek ve oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu deneyecektir. Bunun üzerine bir avukatla görüşür. Avukat, Alya'nın Cihan'ı vurduğunu öğrenince müvekkilini uyarır. Eğer Albora Ailesi şikayetçi olursa Alya'yı kurtarmak çok da kolay olmayacaktır.

Uzak Şehir 4.bölüm

Cihan Albora, İzzet'e yaptıklarının hesabını sorarken, İzzet'in Boran'dan kalan emaneti kendisine vermesi işlerin rengini değiştirir.Boran'ın bir vasiyeti vardır. Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında bir karar vermek zorundadır.

Uzak Şehir 4.bölüm

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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