Uzak Şehir Cihan öldü mü? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

"Uzak Şehir Cihan öldü mü" sorusu, hem dizinin takipçileri hem de dizi dünyasını yakından izleyenler için büyük önem taşıyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, karakterin dizideki geleceğini sorgulatırken, yeni bölüm fragmanı da bu merakı daha da artırdı. Peki, Uzak Şehir Cihan öldü mü? İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Sadakat, Alya'yı oğluna gerçekleri söylemekle tehdit ederken Cihan, Alya'ya oğluyla birlikte yaşayacakları aile sıcaklığının sözünü verir. Cihan'ın kayboluşunun ardından herkes onun için seferber olur. Peki Cihan, çocuğu kurtarabilecek mi?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR FRAGMANI (LİNK)