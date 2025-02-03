Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 3 Şubat Uzak Şehir, 12. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir yanda kaçma planları bir yanda Cihan... Alya, Cihan'a rağmen kaçacak mı?

Bir yanda kaçma planları diğer yanda giderek Cihan'a daha da bağlanan bir Alya... Düğünü bir kaçma fırsatı olarak gören Alya, Deniz'le Cihan'ı birlikte gördükçe arada kalıyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat, Cihan'a büyük bir sırrı açıklıyor!

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan'ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya'nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya'yla Cihan'ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare'nin Cihan'la yaptığı konuşma Cihan'ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel'in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat'in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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