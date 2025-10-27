Uzak Şehir CANLI izle! 27 Ekim Uzak Şehir, 35. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici afişleriyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, güçlü oyunculuk performansları ve farklı hikâye yapısıyla öne çıkıyor. 27 Ekim akşamı ekrana gelecek 35. bölümü canlı izlemek isteyenler, HD yayın bağlantısına yoğun ilgi gösteriyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLE – 27 EKİM 35. BÖLÜM KANAL D HD YAYINI

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmez. Bu karardan sonra Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmeyi reddederek hukuki süreci başlatır. Alya'nın bu duruşu karşısında Sadakat son kozunu devreye sokar; ancak bu adım, Alya'yı sakinleştirmek yerine öfkelendirir. Bu sırada Demir, fırsatı değerlendirerek Alya'ya iş birliği teklif eder ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sadakat Albora, kendi elleriyle Alya'ya "şifa olsun" diye domates çorbası yaparsa...

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de, birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya'nın Kanada'ya gitmemesi, Sadakat'in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önüne set çekmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını almakta hiç gecikmez.

Mine cephesinde ise öfke, Sadakat'inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya'ya yönelir. Onu ortadan kaldırmak için planladığı hamlenin bedelini, kendisinin de hesap edemeyeceği şekilde ödeyeceğinden habersizdir.

Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare'nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker: "Boran'ın katili Ecmel!"... Şahin bu gerçeğe karşı çıkar, bildiğini söyler; ama Cihan'ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare ile ailesi arasına kalın bir çizgi çeker. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür.

Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora'ların nefesini kesmeye yemin eder. Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır. Her hamlesi, onu yeniden Cihan'la karşı karşıya getirir. Artık bu topraklarda kimin hükmünün geçeceği, yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacaktır.

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı "Uzak Şehir", Lübnan yapımı popüler dizi Al Hayba'dan Türk televizyonlarına uyarlanmıştır.