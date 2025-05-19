Uzak Şehir bu akşam var mı?

Uzak Şehir'in 26. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin özet bölümü saat 20.00'de, yeni bölüm ise saat 21.00'de yayınlanacak. Dizinin hayranları, "Uzak Şehir bu akşam saat kaçta başlıyor?" ve "Yeni bölümde neler olacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte Uzak Şehir 26. bölüm detayları ve yayın bilgileri…

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir dizisi bu akşam (19 Mayıs Pazartesi) Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran'ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel'le Halis'in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.