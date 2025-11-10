Uzak Şehir bu akşam var mı? 10 Kasım Uzak Şehir yayınlanacak mı? Uzak Şehir hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

Uzak Şehir bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Alya'nın Mardin'deki gerilim dolu mücadelesi ve oğlunu geri alma çabası, diziyi takip edenleri ekran başına kilitleyecek. Dizinin yayın günleri ve saatleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU

"Uzak Şehir", Kanada'da sakin bir hayat süren Alya'nın dramatik hikâyesini ekranlara taşıyor. Hayat, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur ve Boran'ın vasiyeti, onu doğduğu topraklarda, yani Mardin'de defnetmeyi gerektirir. Alya, oğluyla birlikte bu görevi yerine getirmek için Türkiye'ye gelir.

Ancak Mardin'de töre ve geleneklerin sıkı şekilde yaşandığı Albora ailesiyle karşılaşır. Aile, oğlunu Alya'ya teslim etmez ve bu durum, büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Alya, oğlunu geri almak için cesur bir plan yapar; fakat bu plan hem onun hem de oğlunun hayatını tehlikeye atarken, Albora ailesiyle yaşanan gerilimi de tırmandırır. Dizi, dramatik olay örgüsü ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANIYOR MU?

Uzak Şehir, her hafta Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Saat 20:00'de başlayan dizi, prime time kuşağında yayınlandığı için geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor ve haftanın en çok merak edilen hikâyelerini ekranlara taşıyor.

UZAK ŞEHİRİN OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu, deneyimli ve genç yetenekleri bir araya getiriyor. Başlıca isimler şunlar:

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Sahra Şaş

Dilin Döğer

Atakan Özkaya

İlkay Kayku

Nazmi Kırık

Mine Kılıç

Sinan Demirer

Zeynep Kankonde

Muttalip Müjdeci

Barış Yalçın

Burak Şafak

Mehmet Polat

Yunus Eski

Yaren Güldiken

Kuzey Gezer

Her karakterin hikâyeye kattığı derinlik ve oyuncuların güçlü performansları, dizinin izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmesini sağlıyor.