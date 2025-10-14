Uzak Şehir'in 33. bölümü izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünü kesintisiz ve full olarak nereden izleyebileceğinizi ve bölümde yaşanan önemli gelişmeleri bu sayfada bulabilirsiniz. Uzak Şehir'de bu hafta neler yaşandı, hemen keşfedin. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Uzak Şehir 33. bölüm full kesintisiz izle: Uzak Şehir 33. bölüm nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırmıştı. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlamıştı. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokmuştu.

Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe saymıştı. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürmüştü. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulmuştu. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat kesmiş ve Şahin'e net bir uyarı yapmıştı: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."

Aynı zamanlarda Zerrin ile Kaya'nın hastanede karşılaşması, Demir için bir kabusa dönüşmüştü. Kaya'nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir'i çılgına çevirmiş, Zerrin'in ansızın ortadan kaybolması ise gözleri tek bir kişiye çevirmişti: Kaya'ya. Zerrin'i geri almak için Ecmel ve Demir Albora Konağı'nı bastıklarında öğrendikleri gerçek, ikisini de dehşete düşürmüştü. Demir duyduklarına inanmak istememiş, ancak Cihan'ın söylediği hakikat inkâr edilemez olmuştu.

Tüm bu fırtınanın ortasında Sadakat'in kurduğu tuzak sonuç vermişti. Alya'nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl almıştı. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzereydi. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacak?

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!