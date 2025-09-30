Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı nereden izlenir?
Uzak Şehir'in 31. bölümü izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm finalindeki çarpıcı sahnelerin ardından, 32. bölüm fragmanı izleyicilerin gündemine oturdu. Yeni bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu. Peki, Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı nereden izlenir?
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygusal sahneler ve sürpriz gelişmelerin damga vurduğu bölüm sonrası, izleyiciler şimdi 32. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ilk ipuçları araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE İZLE!
Uzak Şehir son bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar
UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE!
Uzak Şehir son bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler/uzak-sehir-son-bolum
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor.
Derinleşen karakter yapısı, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her bölümünde izleyicilere hem duygusal hem de gerilim yüklü anlar yaşatıyor. Dramatik olayların merkezinde şekillenen hikayesiyle Uzak Şehir, haftanın en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alya'dan gizlediği sırrın altında ezilen Cihan, her geçen gün kendini daha da köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Boran'ın durumu kötüleşince, Vurgun Cihan'ı arayarak durumu haber verdi. Yanına Kaya, Muzaffer ve Kadir'i alan Cihan vakit kaybetmeden şirkete gitti.
Ters giden şeylerin farkında olan Alya, Cihan'ı takip etti. Alya'nın öldü sandığı eşi Boran ile karşılaştığı final sahnesi ise ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında ise Sadakat'in de gerçeği öğrenmesi dikkat çekti.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Alabora Ailesi
- Ozan Akbaba – Cihan Alabora
- Sinem Ünsal – Alya Alabora
- Kuzey Gezer – Deniz Cihan Alabora
- Gonca Cilasun – Sadakat Alabora
- Müfit Kayacan – Ecmel Alabora
- Alper Çankaya – Şahin Alabora
- Dilin Döğer – Zerrin Alabora
- İlkay Kayku – Fidan Alabora
Baybars Ailesi
- Nazmi Kırık – Nadim Baybars
- Ferit Kaya – Demir Baybars
- Bulut Ailesi
- Sahra Şaş – Nare Alabora Bulut
Diğer Karakterler
- Atakan Özkaya – Kaya Alabora