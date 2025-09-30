Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı nereden izlenir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 31. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygusal sahneler ve sürpriz gelişmelerin damga vurduğu bölüm sonrası, izleyiciler şimdi 32. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ilk ipuçları araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE İZLE!

Uzak Şehir son bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE!

Uzak Şehir son bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler/uzak-sehir-son-bolum

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor.

Derinleşen karakter yapısı, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her bölümünde izleyicilere hem duygusal hem de gerilim yüklü anlar yaşatıyor. Dramatik olayların merkezinde şekillenen hikayesiyle Uzak Şehir, haftanın en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alya'dan gizlediği sırrın altında ezilen Cihan, her geçen gün kendini daha da köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Boran'ın durumu kötüleşince, Vurgun Cihan'ı arayarak durumu haber verdi. Yanına Kaya, Muzaffer ve Kadir'i alan Cihan vakit kaybetmeden şirkete gitti.

Ters giden şeylerin farkında olan Alya, Cihan'ı takip etti. Alya'nın öldü sandığı eşi Boran ile karşılaştığı final sahnesi ise ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında ise Sadakat'in de gerçeği öğrenmesi dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Alabora Ailesi

Ozan Akbaba – Cihan Alabora

Sinem Ünsal – Alya Alabora

Kuzey Gezer – Deniz Cihan Alabora

Gonca Cilasun – Sadakat Alabora

Müfit Kayacan – Ecmel Alabora

Alper Çankaya – Şahin Alabora

Dilin Döğer – Zerrin Alabora

İlkay Kayku – Fidan Alabora

Baybars Ailesi

Nazmi Kırık – Nadim Baybars

Ferit Kaya – Demir Baybars

Bulut Ailesi

Sahra Şaş – Nare Alabora Bulut

Diğer Karakterler