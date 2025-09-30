Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam 31. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygusal anların ve sürpriz gelişmelerin yaşandığı son bölüm, sosyal medyada da gündem oldu. Yayını kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler için Uzak Şehir 31. bölüm detayları ve izleme seçenekleri haberimizin devamında. Uzak Şehir 31. bölüm full izle! Uzak şehir son bölüm izle! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM İZLE!

Uzak Şehir son bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler/uzak-sehir-son-bolum

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatıyor. Dramatik olay örgüsü ve karakterlerin derinleşen hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alya'dan gizlediği sırrın altında ezilen Cihan, her geçen gün kendini daha da köşeye sıkışmış hissetmeye başladı. Boran'ın durumu kötüleşince, Vurgun Cihan'ı arayarak durumu haber verdi. Yanına Kaya, Muzaffer ve Kadir'i alan Cihan vakit kaybetmeden şirkete gitti.

Ters giden şeylerin farkında olan Alya, Cihan'ı takip etti. Alya'nın öldü sandığı eşi Boran ile karşılaştığı final sahnesi ise ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında ise Sadakat'in de gerçeği öğrenmesi dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Alabora Ailesi

Ozan Akbaba – Cihan Alabora

Sinem Ünsal – Alya Alabora

Kuzey Gezer – Deniz Cihan Alabora

Gonca Cilasun – Sadakat Alabora

Müfit Kayacan – Ecmel Alabora

Alper Çankaya – Şahin Alabora

Dilin Döğer – Zerrin Alabora

İlkay Kayku – Fidan Alabora

Baybars Ailesi

Nazmi Kırık – Nadim Baybars

Ferit Kaya – Demir Baybars

Bulut Ailesi

Sahra Şaş – Nare Alabora Bulut

Diğer Karakterler