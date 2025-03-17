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Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 19. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kolyeyi boynuna takmazsan Cihan üzülür..."

Cihan'ın yatağında uyumayı bir türlü kabul etmeyen Alya için konağa yeni bir yatak gelir. Her zaman uyuduğu koltuk ise Cihan'ın talimatıyla odadan çıkarılmıştır. İkili arasında yatak kavgası yaşanırken konu Alya'nın boynundan çıkardığı kolyeye gelir... Alya, Cihan'ı affedip kolyeyi yeniden boynuna takacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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