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UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
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Uzak Şehir izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde ne oldu? İşte, Uzak Şehir dizisinin 18. bölüm fragman linki ve detaylar…

KANAL D'nin sevilen dizisi , Uzak Şehir 18. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 18. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde ne oldu, tek parça izleme linki var mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 18. bölüm fragmanı ve 17. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

10 Mart Pazartesi günü ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünde, Alya ve Cihan arasındaki boşanma süreci büyük bir gerilimle devam ediyor. Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması, Alya'nın beklediği kadar kolay gerçekleşmez. Cihan'ın artan öfkesi karşısında Alya çaresiz kalırken, beklenmedik bir destek alır. Ancak bu durumu öğrenen Cihan, kıskançlığının etkisiyle mantığını bir kenara bırakıp öfke dolu kararlar almaya başlar.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI

Öte yandan, Şahin'in haksız yere cezaevinde olması, Zerrin ve Kaya'yı derinden etkiler. Bu adaletsizliği düzeltebilecek tek kişi ise Demir'dir. Zerrin, Şahin'i özgürlüğüne kavuşturması karşılığında Demir'in evlilik teklifini kabul eder. Ancak Demir'in bilmesi gereken önemli bir gerçek vardır.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM

Alya ve Cihan'ın evliliklerini sonlandırma süreci, her ikisini de zorlayan bir sınava dönüşürken, karşılarına çıkan engeller onları yıpratmaya devam eder. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelirler.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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