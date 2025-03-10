UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi , Uzak Şehir 17. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 17. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünde ne oldu? Uzak Şehir 16. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 17. bölüm fragmanı ve 16. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya, Cihan'ın Mine ile olan ilişkisini öğrendiğinde ikili arasında büyük bir kriz patlak verir. Kıskançlık duygularını gizlemeye çalışan Alya, karşısında Sadakat'i bulur. Cihan'a karşı mesafeli duran Alya'nın bu tutumunu fırsata çevirmeye çalışan Sadakat, onu boşanması için zorlar. Sadakat'in önerisini değerlendiren Alya, bu kararı kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarları doğrultusunda mı alacağını sorgular.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI

Kaya'nın Zerrin ile evlenme çabaları, beraberinde büyük felaketleri getirir. Alya, bu aşkı korumak adına peşlerinden gittiğinde kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur ve bu durum Şahin'in geleceğini de belirsizliğe sürükler. Cihan ise yeni bir kan davasının çıkmasını önlemek amacıyla karşı tarafla uzlaşma sağlamak için çabalar.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM

Alya, Mine gerçeğini kabullenmekte zorlanırken duyguları kıskançlık ve öfke arasında gidip gelir. Cihan'ın Mine ile olan ilişkisinde sorun yaratan kişinin kendisi olduğunu düşünerek önemli bir karar alır. Ancak bu kararı duyan Cihan'ın vereceği tepki büyük merak konusu olur.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM CİHAN ALYA