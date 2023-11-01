Son dönemlerde uyuz vakalarında görülen artış, toplumda endişeye sebep oldu. Uyuzun, bulaşıcı bir hastalık olması ve hızla yayılma potansiyeli, 'uyuz salgını' iddialarını gündeme getirdi. Peki, Uyuz vakaları arttı mı? Uyuz salgını var mı? İşte detaylar...

Uyuz vakaları arttı mı? Uyuz salgını var mı?

Uyuz vakaları arttı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen uyuz vakalarıyla ilgili konuştu. Arama motorlarında uyuz hastalığının belirtileri sorgulatılıyor. Uyuz salgını mı var merak konusu oldu. Peki, Uyuz vakaları arttı mı? Uyuz salgını var mı? Detaylar haberimizde...

UYUZ VAKALARI ARTTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Son dönemde Türkiye'de görülen uyuz vakalarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor." dedi.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Kaşıntı : Uyuza neden olan parazitin ciltte tüneller kazması ve yumurtlaması ciltte yoğun kaşıntıya neden olur. Kaşıntı genellikle geceleri artar.

Kızarıklık ve Döküntü: Cildin kaşınması sonucu kızarıklık ve küçük kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar zamanla sıvı dolu kabarcıklara dönüşebilir ve cildin dökülmesine neden olabilir.

Deri Döküntüleri: Uyuzun ilerlemesiyle birlikte, cilt yüzeyinde kızarıklık, döküntü ve kabarcıklar görülür. Bu döküntüler genellikle bilekler, parmak araları, dirsekler, koltuk altları, kasıklar ve cinsel organlar gibi vücudun kıvrımlı bölgelerinde yoğundur.

Küçük Gri Çizgiler: Uyuz paraziti tarafından oluşturulan tüneller, ince gri veya kahverengi çizgiler olarak görülebilir ve bunlar cildin üzerinde görünür.

İntensif Kaşıntı Nedeniyle Cilt Enfeksiyonları: Uyuza sahip bireyler cildi yoğun biçimde kaşıdıklarında, cilt yüzeyinde enfeksiyonlar gelişebilir. Enfeksiyon belirtileri arasında ciltte irinli sivilceler veya apseler yer alabilir.