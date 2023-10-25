Son zamanlarda artan uyuz vakaları, bir salgın tehlikesi olup olmadığı konusunda endişelere neden oluyor. Uyuz vakaları arttı mı merak konusu oldu. Peki, Uyuz salgını mı var? Uyuz vakaları arttı mı? İşte detaylar...

Uyuz salgını mı var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Uyuz hastalığı, insanlarda ve bazı hayvanlarda yaygın bir deri hastalığıdır. Arama motorlarında uyuz vakaları arttı mı sorgulatılıyor. Uyuz vakaları arttı mı merak konusu oldu. Peki, Uyuz salgını mı var? Uyuz vakaları arttı mı? Detaylar haberimizde...

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz, bir tür parazitin neden olduğu bir cilt hastalığıdır. Bu parazit, cildin yüzeyine yerleşir ve kaşıntıya neden olan bir döküntü oluşturur. Uyuz genellikle cilt ile cilt arasındaki yakın temasta bulunan kişiler arasında yayılır. Erken teşhis ve tedavi önemlidir.

UYUZ SALGINI MI VAR?

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen uyuz vakalarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, "Toplumun genel kesiminde bu kadar yaygın görülüyor olması, salgına yakın düzeyde bir artış olduğunun ipucu. 5 yıldızlı otellerden bile bulaşla gelen hastalarımız oluyor. Çocuklarda kremler dirençli, tekrar tekrar uyuz bulaşıyor. 4-6 ay bir türlü uyuzdan kurtulamayan aileler oluyor, dikkatli olmak lazım. Bazen utanıp uyuz olduklarını söylemiyorlar, eğer kontrol altına alamazsak çok yaygınlaşacak gibi görünüyor" dedi.