Kişide kaşıntıya veya döküntüye neden olan uyuz hastalığı ne zaman başlar ve kaç günde ortaya çıktığı merak ediliyor. Günümüzde sık rastlanan uyuz hastalığı nasıl geçer ve uyuz belirtileri nedir soruları araştırılıyor. Uyuz belirtileri nedir ve uyuz belirtileri ne zaman başlar soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, uyuz belirtileri nedir? Uyuz belirtileri ne zaman başlar, kaç günde ortaya çıkar? Uyuz hastalığı nasıl geçer?

Uyuz belirtileri nedir ve uyuz belirtileri ne zaman başlar, kaç günde ortaya çıkar merak ediliyor.Uyuz hastalığı nasıl geçer ve uyuz belirtileri nedir soruları sıklıkla araştırılıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterir ve son derece bulaşıcıdır. Uyuz belirtileri nedir ve uyuz belirtileri ne zaman başlar soruları gündeme geliyor. Uyuz belirtileri nedir? Uyuz belirtileri ne zaman başlar, kaç günde ortaya çıkar? Uyuz hastalığı nasıl geçer? Detaylar haberimizdedir…

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Uyuz hastalığı, bir tür deri hastalığıdır. Kişinin derisinde kaşınmalar ve dökülmeler meydana gelir. Dönem olarak daha çok kış ve sonbahar aylarında uyuz hastalığına yakalanan kişi sayısında artış yaşanmaktadır. Derideki bu kaşıntı ve dökülmeye sekiz bacaklı bilim dünyasındaki adıyla sarcoptes scabiei olarak bilinen akarlar sebebiyet verir. Uyuz böceklerinden dişi olanların, derinin dış tabakasına yumurtalarını bırakması ile deride alerjik bir tepkime meydana gelir ve bu da kaşıntıya ve derinin dökülmesine neden olur.

UYUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuz, insan vücudunun farklı farklı noktalarında kaşıntıya sebebiyet verebilir. Özellikle; ayak ile el parmak aralarında, genital bölgede, kalça, bel bölgesi, göğüs, koltuk altı, dirsek ve bilek gibi vücudun bu bölümlerinde sıkça uyuz hastalığı nedenli olarak deride kaşıntı ve dökülmeler meydana gelebilir. Çocuklarda uyuz hastalığı; ayak tabanında kaşıntı olarak, avuç içi bölgesi kaşıntısı olarak, yüz ve kulak arkası bölgelerinde kaşıntı olarak karşımıza çıkabilir. Uyuz hastalığına yakalanıldığına dair belirtiler var ise; vücutta tahriş sonucu oluşabilecek enfeksiyonlarda karşı acilen önlemler alınmalıdır. Bu yüzden şu durumlarda doktora başvurmak gerekmektedir:

Vücudun ortaya çıkan ve hızla büyüyen yaraların varlığı ile döküntü ve kızarıklıkların oluşması, Deri üzerinde oluşan ufak lezyonlar, Sıcak bir duş sonrası ortaya çıkan ve sürekli artan şiddetli kaşıntılar, Özellikle günün gece saatlerinde meydana gelen kaşıntılar, Akarın sebep olduğu ciltteki kir birikimleri sonucu oluşan siyah noktaya benzeyen oluşumlar, deri yüzeyinde oluşan ve özellikle de ayak ve el parmak aralarında akarın sebep olduğu beyaz veya gri renkte 1 ile 10 mm uzunluğundaki çizgilerin oluşması uyuz hastalığının oluşmasındaki belirtiler arasında yer alır.

UYUZ HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Uyuz hastalığı kendi kendine geçebilen bir hastalık değildir. Akarlar deri yüzeyinden kendi kendileri ayrılmazlar. Uyuz hastalığı yalnızca akarları öldüren reçete karşılığı ilaçlarlar tedavi edilebilmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Uyuz hastalığında en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi, losyon ya da kremin boyun kısmından aşağıya doğru tüm vücuda uygulanmasıdır. Bu losyon ya da krem vücutta 8 ile 14 saat arası bekletilir ve ardından yıkanılır.

Uyuz hastalığı tedavisinin tahmin edilen tedavi süresi 3 gündür. Bazı durumlarda losyon ve kremin yanı sıra, yine reçete ile hap tedavisi de uyuz hastalığı için kullanılabilen tedavi yöntemidir.

Uyuz tedavisi için kullanılan losyon, krem ve haplar deri üzerindeki akarları öldürseler dahi, kaşıntı hemen geçmeyebilir. Bunun sebebi, akarların deri üzerindeki bıraktığı irili ufaklı yara izleri ve alerjik durumun etkisinin devam etmesidir.

Geceleri özellikle uyutmayacak derecede kaşıntı olması durumunda kaşıntıyı gidermek için, antihistaminik haplar veya hidrokortizon kremleri de kullanılabilir. Fakat, hidrokortizon kremleri uyuz döküntü şekillerinin görünümlerinde değişiklik yaratacağı için durumu teşhiste zorlaştırabilir.

Bu sebeple kremi sadece hekim onayı ile kullanmak gerekir. Tüm bunlara ek olarak, aloe vera kremleri ile çay ağacı yağı da kaşıntıyı hafifletebilir. Ancak bunlar da aynı şekilde, doktora danışılarak kullanılımalıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ayrıca, bir kişiye uyuz hastalığı tanısı konulmuşsa eğer, o bireyle yakın zamanda fiziksel olarak temas halinde olan herkesin tedavi görmesi gerekmektedir.