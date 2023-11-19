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Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın, havalimanını birbirine kattı

Şili'deki Santiago Havalimanı'nda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen çırılçıplak bir kadın, etrafındaki insanlara bağırıp, şuursuzca hareketler sergiledi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda, kadının sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği ve bir polis tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.