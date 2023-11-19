Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın, havalimanını birbirine kattı
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Şili'deki Santiago Havalimanı'nda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen çırılçıplak bir kadın, etrafındaki insanlara bağırıp, şuursuzca hareketler sergiledi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda, kadının sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği ve bir polis tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.
Şili'de kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kadın Santiago Havalimanı'nı birbirine kattı.
ŞUURSUZCA HAREKETLER SERGİLEDİ
Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunduğu öne sürülen genç kadın, etrafındaki insanlara bağırıp şuursuzca hareketler sergiledi.
BİR KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bağırarak sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği anlar yer alırken, yaşanan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alınan genç kadın hastaneye götürüldü.