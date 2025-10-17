Uyuşturucu çıkan ünlüler! Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım uyuşturucu çıktı mı?

Testinde uyuşturucu bulunan ünlüler! İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 8'inin testi pozitif çıktı. Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım uyuşturucu çıktı mı merak edildi.

UYUŞTURUCU ÇIKAN ÜNLÜLER

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin 8'inde uyuşturucu madde tespit edildi. O isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimler şu şekilde:

Dilan Polat

Derin Talu

Berrak Tüzünataç

Deren Talu

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım