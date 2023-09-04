Türkiye'de lise eğitimi, 2012-2013 eğitim öğretim döneminden beri zorunludur. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi ve Uyum haftası zorunlu mu? 9. sınıflar uyum haftası var mı? soruları aratıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, Uyum haftası zorunlu mu? 9. sınıflar uyum haftası var mı?

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde; Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Uyum haftası zorunlu değildir ve yoklama alınmamaktadır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.