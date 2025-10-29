Haberler

UYKUCU FRAGMANI FULL HD İZLE: Uykucu filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

UYKUCU FRAGMANI FULL HD İZLE: Uykucu filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Merakla beklenen Uykucu filminin fragmanı yayınlandı ve sinema tutkunlarının ilgisini çekiyor. Filmle ilgili ilk görüntüler, karakterlerin dünyasına dair ipuçları sunarken, izleyiciler "Fragmanı nereden ve nasıl izleyebilirim?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Uykucu filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Uykucu filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Film severler, ilk kez karakterlerin ve hikâyenin ipuçlarını bu kısa görsellerde yakalıyor. Fragmanın nereden izleneceği ve sunduğu detaylar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı; sinema dünyasında şimdiden heyecan yaratıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UYKUCU FİLMİ FARGMANI

Uykucu filminin fragmanını izlemek için tıklayın.

UYKUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uykucu, gizli bir örgütün içinde görev yapan ajan Ferman'ın hikayesini konu alıyor. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Ferman, sürekli tetikte olmak zorunda bırakılır; her hamlesi hem kendi canlılığını hem de örgüte olan sadakatini sınar.

Bu süreçte Ferman'ın güven ve sadakat sınavları, onun karakterini derinlemesine şekillendirir. Elçin Sangu'nun canlandırdığı Saye karakteri, Ferman'ın hayatında hem bir destek hem de en büyük sınav olur. Film, izleyiciye ajan dünyasının karmaşasını, kimlik çatışmalarını ve karakter dönüşümlerini soluksuz bir gerilimle sunuyor.

UYKUCU FRAGMANI FULL HD İZLE: Uykucu filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

UYKUCU NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Film, 29 Ekim 2025 tarihinde sinema severlerle buluşacak. Senaristliğini Kubilay Tat'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor. Vizyon öncesinde fragmanlar ve tanıtım görselleri sosyal medyada paylaşıldı ve filmle ilgili ilk kareler izleyiciyle buluşturuldu.

UYKUCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Uykucu'nun başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu yer alıyor. Ulusoy, gizli bir örgütte görev yapan ve vicdanıyla mücadele eden Ferman karakterini canlandırırken; Sangu, hem Ferman'ın en büyük destekçisi hem de en zorlu sınavı olan Saye karakterine hayat veriyor.

Kadroda ayrıca Barış Falay, Tamer Levent, Ferit Kaya, Musa Uzunlar, Hakan Boyav ve Ece Özdikici gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.

