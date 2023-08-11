Uygun Fiyatlı Elektrikli Citroen C3 Duyuruldu

Citroen, uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayışında olan kullanıcılara hitap eden yeni bir model olan Citroen C3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fiyatı rakipleriyle rekabetçi olacak olan Citroen C3, 900 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Dacia Spring ile birlikte markalar ucuz elektrikli otomobillere karşı ilgilerini arttırdı. Öyleki birçok marka elektriklenme yolundaki ilerleyişine hız verirken bir yandan da maliyet hesaplarına ciddi ciddi kafa yormaya başladı. Bu kapsamda birçok marka Dacia'nın yeni piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı elektriklisiyle rakip modeller duyurmaya başladı. İşte elektrikli Citroen C3 ve detayları…

Uygun fiyatlı elektrikli Citroen C3!

Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır geçtiğimiz günlerde bir ucuz elektrikli otomobil haberi daha yapmıştık. O haberimizde de belirttiğimiz üzere tüm dünya daha ucuz otomobillere yönelmiş durumda. Birçok kullanıcı uygun fiyatlı, ucuz otomobil arayışını arttırdı. Bu duruma markalarda kayıtsız kalmadı tabii. Bu kapsamda Dacia'nın ardından Fiat ve şimdiyse Citroen yeni bir duyuru ile geldi.

Citroen'den gelen açıklamaya göre marka kullanıcıların uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayışlarına kayıtsız kalmamış gibi gözüküyor. Çıkan haberlere göre Citroen, aynı C4 modellerine yaptığı gibi C3 modeline de yeni bir elektrikli versiyon ekliyor. Fiyatı ise rakipleriyle kıyaslandığında oldukça rekabetçi olacak gibi. Yeni elektrikli Citroen C3 modelinin 900 bin TL'den fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Bu daha ucuz: En ucuz elektrikli Dacia Spring'e Fiat'tan rakip!

Bu fiyat gamında diğer modellere ve Citroen C3'ün satış fiyatına baktığımızdaysa otomobilin kimlerle rakip olacağı ve nasıl donanımlar sunacağını azda olsa kestirebiliyoruz. İşte güncel olarak piyasadaki rakipleri…

1- Dacia Spring teknik özellikleri ve fiyat listesi

ÖzellikDeğer MotorElektrikMaksimum Güç (kW/BG)48/65Vites TipiOtomatikWLTP MENZİLİ220 KMEmisyon Kontrol MetoduWLTPFiyat969.000 TL

2-Leapmotor T03 teknik özellikleri ve fiyat listesi

Leapmotor T03 teknik özellikleri:

ÖzellikLeapmotor T03 Maksimum Güç80 kWMaksimum Tork158 NmWLTP Menzil417 kmBatarya Kapasitesi41.3 kW/hFren SistemiDört Tekerlekli DiskHassasiyetYüksekGecikmeSıfırTam Etki Alanı KontrolüVarBatarya Garantisi6 YılEkran SistemiÇift Ekran EtkileşimiTavanCam TavanGövde Malzemesi%70 Yüksek Mukavemetli ÇelikElektronik Park FreniVarPark Radarı (Ön/Arka)11Araç Stabilite SistemiESC High PlusHLA (Hill Launch Assist) SistemiVarTPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi)VarFiyat995.000 TL' den Başlayan Fiyatlarla

Tablolara işlenen fiyatlar 10 Ağustos 2023 tarihli güncel fiyatlardır.