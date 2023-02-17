YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Peki, Uygulamalı bölümler hangileri? Üniversite uygulamalı dersler nelerdir?

Üniversiteler ile ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Öğrenciler "Uygulamalı eğitim nedir? Uygulamalı bölümler hangileri?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, Uygulamalı bölümler hangileri? Üniversite uygulamalı dersler nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.

UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.

Uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl olacağı ise dönem sonunda kararlaştırılacak. Birden çok sayıda öğrencinin aynı sınıfta tehlike oluşturmaması için sınıflar gruplara bölünecek ve dersler gruplar halinde gerçekleşecek.