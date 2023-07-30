Uyarı tabelasına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
Otomobil Haberleri
Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyarı tabelasına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyarı tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A. (49) yönetimindeki 33 SR 557 plakalı otomobil, Banaz'dan Afyonkarahisar istikametine giderken, Büyükoturak köyü yakınlarında, yol kenarındaki uyarı tabelasına çarptı.
Kazada, sürücüyle otomobildeki M.A. (53), D.E.A. (16) ve Ö.N.A. (12) yaralandı.
Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Otomobil