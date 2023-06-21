Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak bilinen UYAP'a erişmekte güçlük çeken vatandaşlar, UYAP'ta sorun mu var? UYAP neden açılmıyor, yüklenmiyor? Sorularını araştırıyor. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. UYAP'a erişmekte sorun yaşayanlar için öneriler yer alıyor. Peki, UYAP'ta sorun mu var? UYAP neden açılmıyor, yüklenmiyor? UYAP ne zaman düzelecek?

Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak bilinen UYAP, internet üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Fakat sisteme erişmekte güçlük çeken vatandaşlar, UYAP'ta sorun mu var? UYAP neden açılmıyor, yüklenmiyor? Sorularını internet üzerinde araştırmaya devam ediyor. Peki, UYAP'ta sorun mu var? UYAP neden açılmıyor, yüklenmiyor? UYAP ne zaman düzelecek?

UYAP'TA SORUN MU VAR?

Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak bilinen UYAP için Adalet Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. UYAP konusu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

UYAP NEDEN AÇILMIYOR, YÜKLENMİYOR?

Adalet Bakanlığından henüz konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle sorunun sizden kaynaklı olma ihtimali bulunuyor. Aşağıdaki yer alan önerileri deneyerek UYAP'a ulaşmayı tekrar deneyebilirsiniz.

1- İnternet bağlantınızı kontrol edin.

2- Bilgisayarınızı yeniden başladın ve tekrar deneyin.