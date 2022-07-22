Uwe Seeler kimdir? Uwe Seeler forvet miydi? Almanya'nın efsane ismi, aynı zamanda dünya futbolunun unutulmazlarından olan, rekorların adamı olarak bilinen Uwe Seeler, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uwe Seeler kimdir, hangi takımda oynadı? Uwe Seeler öldü mü, neden öldü? Uwe Seeler nereli, hangi mevkide futbol oynadı, kaç golü var?

UWE SEELER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Almanya'nın efsane ismi, aynı zamanda dünya futbolunun unutulmazlarından olan, rekorların adamı olarak bilinen Uwe Seeler, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Almanya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Seeler hayatını kaybetti. Hamburg ile 580 maçta 490 gol atarak futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Seeler'in ölümü sonrası, Hamburg Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Boldt, "Onu asla unutmayacağız" açıklamasını yaptı. Boldt, "Seeler, iyi bir insandı. Sadelik, sadakat, yaşama sevinci doluydu. Hamburg'un özüydü" ifadelerini kullandı.

UWE SEELER KİMDİR?

Uwe Seeler (d. 5 Kasım 1936, Hamburg, Almanya - ö. 21 Temmuz 2022, Norderstedt, Almanya), Alman eski millî futbolcudur. Kulüp futbol kariyerinin tamamını altyapıdan başladığı takım olan Hamburg'da geçiren ve doğduğu şehrin takımıyla 476 maçta 404 gol atan Seeler, Batı Almanya formasını 72 kez giymiştir. Seeler, millî takımıyla birlikte 4 FIFA Dünya Kupası'nda (1958, 1962, 1966 ve 1970) mücadele etmiş ve bu turnuvaların tamamında gol atmayı başarmıştır. 1966'da FIFA Dünya Kupası ikinciliği elde eden takımın bir parçası olmuştur. Aynı zamanda, Batı Almanya millî formasını giyen en genç futbolcu olmuştur.

KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri

17 yaşındayken, 1954 DFB-Pokal maçında kulübü Hamburg'un Holstein Kiel'i 8-2 yendiği maçta 4 gol atan Seeler, Bundesliga'da 269 kez maça çıkmış ve 137 gol atmıştır. 1960, 1964 ve 1970 yılarında Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 1963-64 sezonunda ligin gol krallığı unvanını elde eden Seeler, kulübüyle 1960 Almanya Lig şampiyonluğunu ve 1963 DFB-Pokal'ı kazanmıştır.

Çeşitli yıllarda İtalyan ve İspanyol kulüplerinden gelen transfer tekliflerini geri çeviren Seeler, 1 Mayıs 1972'de futbolu bırakmıştır. 1978'de eski takım arkadaşı Franz-Josef Hönig'in davetiyle Cork Celtic FC kulübüyle 2 maça çıktı ve 2 gol attı. Resmi olarak futbolu bırakmış olsa da, League of Ireland'da resmi olarak forma giymiş oldu. Bu sebeple, kulüptakımları kariyeri boyunca oynadığı maç sayısı 509 (Hamburg SV 507, Cork Celtic 2) olarak gösterilir.

Millî takım kariyeri

Henüz 17 yaşındayken, 16 Ekim 1954'te Fransa karşısına Batı Almanya formasıyla Hannover'de sahaya çıkan Seeler, ulusal formayı giyen en genç futbolcu olma unvanına sahip oldu. İsveç'te düzenlenen 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 5 karşılaşmada oynayan Seeler, Arjantin ve Kuzey İrlanda ağlarını birer kez havalandırdı. Arjantin karşısında attığı gol ise, ulusal formayla attığı ilk goldü. Şili'deki 1962 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maç oynadı ve biri Şili biri de İsviçre ağlarına olmak üzere, toplamda 2 gol attı. İngiltere'de düzenlenen 1966 FIFA Dünya Kupası'nda Batı Almanya, finalde İngiltere'nin karşısına çıkana kadar 13 gol atıp kalesinde sadece 2 gol görmüştü. Seeler'in kaptan olarak çıktığı Wembley Stadyumu'ndaki maçı 4-2 kaybeden Batı Almanya, kupanın eşiğinden dönerken Seeler yine turnuva boyunca ağlara 2 gol bırakmıştı. Meksika'da düzenlenen 1970 FIFA Dünya Kupası'nda 34'e gelen yaşıyla takımının en tecrübeli ismi olan Seeler, Batı Almanya'nın yarı finalde İtalya'ya 4-3 kaybetmesiyle elendiği turnuvada 3 gol kaydetti. Toplamda 4 FIFA Dünya Kupası'nda oynayan ve bu turnuvalarda 21 maçta boy gösteren Seeler, 4 FIFA Dünya Kupası'nda da gol atma sevincini yaşamıştır. 40 maça ise, kaptan olarak çıkmıştır.

Futbol sonrası kariyeri

Seeler'e, 1972'de Almanya Futbol Federasyonu tarafından ikinci fahri kaptanı unvanı verildi (bu unvan ilk olarak Fritz Walter'a verilmişti). 1995'te Hamburg SV'nin başkanlığını üstlenen Seeler, 2 buçuk yıl sonra yaşanan maddi problemler nedeniyle görevi bıraktı. 2003 yılında doğduğu şehir onu, Hamburg'un Fahri Vatandaşı seçti. Seeler, bu onuru yaşayan ilk spor adamı oldu. Uwe Seeler'in damadı, kızı Frauke ile evli olan Türk futbolcu scoutu Mete Öztunalı'dır. Torunu Levin Öztunalı ise, 2011 yılından beri Almanya Milliî Takımı'nın altyapılarında ve 2013'den beri de Bundesliga'da profesyonel olarak futbol oynamaktadır.