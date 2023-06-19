ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Başrolünde Kutsi'nin yer aldığı Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Üvey Anne dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki, Üvey Anne oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi oyuncu kadrosu! Üvey Anne karakterleri kim? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE KONUSU NE?

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu ve Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci gibi ünlü isimler yer almaktadır.

ÜVEY ANNE DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor