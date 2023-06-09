Üvey anne oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi oyuncu kadrosu! Üvey Anne karakterleri gerçekte kim?
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ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk afişi yayınlandı. Üvey Anne oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Üvey Anne dizisinin karakterleri araştırılıyor. Peki, Üvey anne oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi oyuncu kadrosu! Üvey Anne karakterleri gerçekte kim? İşte detaylar...
Başrolünde Kutsi'nin yer alacağı Üvey Anne dizisinden ilk tanıtım paylaşıldı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alacak karakterler araştırılıyor. Farklı konusuyla dikkat çeken Üvey Anne'nin oyuncuları araştırılmaktadır. Peki, Üvey anne oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi oyuncu kadrosu! Üvey Anne karakterleri gerçekte kim? Detaylar haberimizde...
ÜVEY ANNE KONUSU NE?
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Üvey Anne, dizi severleri ekrana kilitleyecek. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.
ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?
ATV ekranlarında yayınlanacak Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda, Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer almaktadır.