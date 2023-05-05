Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Üvey Anne dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak? Üvey Anne hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer alacağı Üvey Anne dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak? Üvey Anne hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU NE?

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi, ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'de partner olacak. İkilinin yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizisinin çekimi ise Muğla'da yapılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Filiz Küçükköse çok sayıda dizi teklifi alan oyuncular arasında yer alıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Küçükköse, ONN Medya'nın ATV için çekeceği Üvey Anne dizisiyle el sıkıştı. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise son olarak Annemizi Saklarken'de başrolü oynayan Kutsi oldu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Kutsi, dizide evin babası rolünü oynayacak.

ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Yasemin Erkut Türkmenli'nin yaptığı dizinin çekimleri ise Muğla'da yapılacak. Kadrosunun henüz netleşmediği dizi için düşünülen isimler arasında Aslı Tandoğan ve Ayşegül Günay'ın adı geçiyor.