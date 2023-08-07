Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 7. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 7. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 7 Ağustos 2023 ATV canlı izleme yayını var mı? Üvey Anne canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 7. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.
Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.
Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.
Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.
Hazal Filiz Küçükköse
Kutsi
Aslı Tandoğan
Ezgi Şenler
Ayşegül Günay
Hakan Eratik
Emin Günenç
Bengü Ergin
Nehir Gökdemir
Ecenaz Üçer
Doruk Öztürk
Mihriban Er
İbrahim Şahin
Ali Yerlikaya
Duygu Erokan
Göker Ersivri
Defne Hacıoğlu
Deniz Hıracan
Selinda Nur Keküllüoğlu
Emir Kaan Özkan
Ayşen İnci