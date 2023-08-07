ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 7. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 7 Ağustos 2023 ATV canlı izleme yayını var mı? Üvey Anne canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 7. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

ÜVEY ANNE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU

Hazal Filiz Küçükköse

Kutsi

Aslı Tandoğan

Ezgi Şenler

Ayşegül Günay

Hakan Eratik

Emin Günenç

Bengü Ergin

Nehir Gökdemir

Ecenaz Üçer

Doruk Öztürk

Mihriban Er

İbrahim Şahin

Ali Yerlikaya

Duygu Erokan

Göker Ersivri

Defne Hacıoğlu

Deniz Hıracan

Selinda Nur Keküllüoğlu

Emir Kaan Özkan

Ayşen İnci