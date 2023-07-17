ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 4. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 17 Temmuz 2023 ATV canlı izleme yayını var mı? Üvey Anne canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 4. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

ÜVEY ANNE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serap zor durumda

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

"Kocam değilse de olacak!"

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler. Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır. Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar. Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar. Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU

Hazal Filiz Küçükköse

Kutsi

Aslı Tandoğan

Ezgi Şenler

Ayşegül Günay

Hakan Eratik

Emin Günenç

Bengü Ergin

Nehir Gökdemir

Ecenaz Üçer

Doruk Öztürk

Mihriban Er

İbrahim Şahin

Ali Yerlikaya

Duygu Erokan

Göker Ersivri

Defne Hacıoğlu

Deniz Hıracan

Selinda Nur Keküllüoğlu

Emir Kaan Özkan

Ayşen İnci