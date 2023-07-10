ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne bugün 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 3. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 10 Temmuz 2023 ATV canlı izleme yayını var mı? Üvey Anne canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 3. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

ÜVEY ANNE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır. Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur. Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Serap zor durumda

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU

Hazal Filiz Küçükköse

Kutsi

Aslı Tandoğan

Ezgi Şenler

Ayşegül Günay

Hakan Eratik

Emin Günenç

Bengü Ergin

Nehir Gökdemir

Ecenaz Üçer

Doruk Öztürk

Mihriban Er

İbrahim Şahin

Ali Yerlikaya

Duygu Erokan

Göker Ersivri

Defne Hacıoğlu

Deniz Hıracan

Selinda Nur Keküllüoğlu

Emir Kaan Özkan

Ayşen İnci