Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 3. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne bugün 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 3. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 10 Temmuz 2023 ATV canlı izleme yayını var mı? Üvey Anne canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 3. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!
Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır. Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.
Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur. Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!
Serap zor durumda
Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.
Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.
Hazal Filiz Küçükköse
Kutsi
Aslı Tandoğan
Ezgi Şenler
Ayşegül Günay
Hakan Eratik
Emin Günenç
Bengü Ergin
Nehir Gökdemir
Ecenaz Üçer
Doruk Öztürk
Mihriban Er
İbrahim Şahin
Ali Yerlikaya
Duygu Erokan
Göker Ersivri
Defne Hacıoğlu
Deniz Hıracan
Selinda Nur Keküllüoğlu
Emir Kaan Özkan
Ayşen İnci