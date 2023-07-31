Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Üvey Anne 7. yeni fragman çıktı mı?

Ekranların beğenilen dizisi Üvey Anne bugün 6. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 7. bölüm fragmanı izle! Üvey Anne 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 7. bölüm fragmanı izle!

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üvey Anne'nin bugünkü 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.