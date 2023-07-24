Üvey Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Üvey Anne 6. yeni fragman çıktı mı?

Ekranların beğenilen dizisi Üvey Anne bugün 5. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Üvey Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle! Üvey Anne 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle!

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üvey Anne'nin bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!